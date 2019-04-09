البيت الأبيض يعلق على أنباء تحدثت عن شراء مصر مقاتلات "سو-35" الروسية

أعلن مسؤول أمريكي أن مصر والدول الأخرى التي تريد شراء السلاح الروسي، يجب ألا تنسى العواقب المحتملة لتطبيق القانون الأمريكي "حول مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" عليها.

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وفي تعليقه على الأنباء حول احتمال شراء مصر لمقاتلات "سو-35" الروسية الحديثة قال المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية للصحفيين: "ليس لدينا الكثير من المرونة في إطار القانون "حول مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" (CAATSA). وإن الدول التي تتخذ مثل هذه القرارات، يجب أن تعرف أننا محدودون للغاية فيما يخص احتمال التخفيف (تخفيف عواقب استخدام القانون). ونواجه حالة مماثلة حاليا مع الصين والهند وتركيا التي تعد أيضا حليفا لنا في حلف الناتو. لذلك نريد أن ندعو الدول التي ترغب في توسيع علاقاتها مع الولايات المتحدة في المجال العسكري إلى أن تقف موقفا جديا من هذا القانون".

ونشرت صحيفة "كومرسانت" الروسية في وقت سابق أنباء مفادها أن روسيا ومصر وقعتا عقدا لتوريد مقاتلات "سو-35" إلى القاهرة. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن سريان مفعول الاتفاق بهذا الخصوص الذي يقضي بتوريد أكثر من 20 طائرة ووسائل الإصابة الجوية بمبلغ نحو ملياري دولار، بدأ نهاية عام 2018، مضيفة أن توريد هذه المقاتلات إلى مصر قد يتم في الفترة ما بين عامي 2020 و2021.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الدائرة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية أن روسيا ومصر لم توقعا في النصف الثاني من عام 2018 أي عقد حول توريد معدات جوية.

المصدر: نوفوستي