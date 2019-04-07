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وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تستقيل من منصبها

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وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تستقيل من منصبها
Globallookpress Tara Molle
وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستين نيلسن
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، استقالة وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن، من منصبها.

وفي تغريدة على صفحتها في تويتر، كتب ترامب: وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن ستغادر منصبها وأود أن أشكرها على خدمتها، ويسعدني أن أعلن أن كيفين ماكالينان، رئيس دائرة الجمارك وحرس الحدود، سيقوم بأعمال وزير الأمن الداخلي".

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وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، في نوفمبر الماضي، بأن ترامب مصمم على إقالة نيلسن بسبب عدم اتخاذها موقفا واضحا إزاء مسألة الهجرة.

المصدر: تاس

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