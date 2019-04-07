وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تستقيل من منصبها

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، استقالة وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن، من منصبها.

وفي تغريدة على صفحتها في تويتر، كتب ترامب: وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن ستغادر منصبها وأود أن أشكرها على خدمتها، ويسعدني أن أعلن أن كيفين ماكالينان، رئيس دائرة الجمارك وحرس الحدود، سيقوم بأعمال وزير الأمن الداخلي".

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Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، في نوفمبر الماضي، بأن ترامب مصمم على إقالة نيلسن بسبب عدم اتخاذها موقفا واضحا إزاء مسألة الهجرة.

المصدر: تاس