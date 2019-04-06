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الشرطة: إصابات جراء إطلاق نار في الدنمارك

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الشرطة: إصابات جراء إطلاق نار في الدنمارك
Mathias Øgendal (Ritzau Scanpix / NTB scanpix)
مكان حادث إطلاق النار في الدنمارك
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أصيب عدد من الأشخاص بجروح نتيجة إطلاق نار قام به مجهولون قرب مدينة هورسهولم شرق الدنمارك، حسبما أفادت الشرطة المحلية، مساء اليوم السبت.

وأوضحت الشرطة، عبر حسابها على موقع تويتر، أن الحادث وقع في منطقة رونغستيد، قرب المدينة الواقعة على بعد 30 كلم تقريبا شمالي العاصمة كوبنهاغن، مضيفة أن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وأوردت محطة BT التلفزيونية المحلية أن عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، مضيفة أن الشرطة لا تزال تجهل دوافع منفذي الهجوم، لكنها لا تستبعد أن الحديث يدور عن اشتباك بين عصابتين إجراميتين متنافستين.

ونقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود أنهم سمعوا خمس أو ست طلقات نارية أعقبها دوي انفجار.

المصدر: وسائل إعلام

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