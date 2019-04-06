الشرطة: إصابات جراء إطلاق نار في الدنمارك

أصيب عدد من الأشخاص بجروح نتيجة إطلاق نار قام به مجهولون قرب مدينة هورسهولم شرق الدنمارك، حسبما أفادت الشرطة المحلية، مساء اليوم السبت.

وأوضحت الشرطة، عبر حسابها على موقع تويتر، أن الحادث وقع في منطقة رونغستيد، قرب المدينة الواقعة على بعد 30 كلم تقريبا شمالي العاصمة كوبنهاغن، مضيفة أن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

Det er endnu for tidligt at sige noget om motiv. Vi efterforsker i flere retninger, det kan dog ikke udelukkes, at hændelsen kan være banderelateret #politidkhttps://t.co/IuQml4pqfX — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) April 6, 2019

وأوردت محطة BT التلفزيونية المحلية أن عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، مضيفة أن الشرطة لا تزال تجهل دوافع منفذي الهجوم، لكنها لا تستبعد أن الحديث يدور عن اشتباك بين عصابتين إجراميتين متنافستين.

ونقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود أنهم سمعوا خمس أو ست طلقات نارية أعقبها دوي انفجار.

المصدر: وسائل إعلام