قالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزارتي حالات الطوارئ في روسيا وأرمينيا، ستقدمان مساعدات إنسانية لضحايا الفيضانات القوية التي ضربت إيران مؤخرا.

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وأضافت الخارجية الروسية في بيانها: " أصيب بأضرار جسيمة، المجمع الزراعي الصناعي وكذلك منشآت البنية التحتية والمباني السكنية في معظم المحافظات الإيرانية. في ظل الظروف الحالية ، وتلبية لنداء الاستغاثة الإيراني، تقرر إرسال أكثر من 4 آلاف قطعة من المواد الضرورية، وذلك بواسطة وزارتي حالات الطوارئ في روسيا وأرمينيا. وتتضمن الشحنة -البطانيات والخيام وغيرها من المواد الضرورية جدا".

وأضافت الوزارة أن، موسكو تعرب عن "التعاطف والدعم لكل الشعب الإيراني، وتتمنى له الصمود للتغلب على المحنة التي حلت بالدولة الصديقة".

في وقت سابق ، ذكرت وكالة " مهر" الإيرانية، أن عدد ضحايا هذه الكارثة الطبيعية، تجاوز 70 شخصا. ووقعت الفيضانات المذكورة، بعد أيام قليلة من الاحتفال بالعام الجديد في إيران في 21 مارس، وتضرر منها عشرات الآلاف من السكان.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن حوالي ألفين مدينة وقرية في البلاد، تضررت من الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق عديدة من إيران.

وتسببت المياه بتدمير طرق السيارات في العديد من المحافظات الإيرانية، وكذلك بالضرر لمنشآت البنية التحتية والكثير من الدور السكنية، ولوسائط النقل المختلفة.

المصدر: نوفوستي