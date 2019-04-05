اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ترفض طلب الحزب الحاكم إلغاء نتائج اسطنبول

رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا دعوى تقدم بها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لإلغاء نتائج انتخابات المجلس البلدي في اسطنبول.

ودعا حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، اليوم الجمعة، إلى إلغاء نتائج انتخابات المجلس البلدي في اسطنبول، مشيرا إلى أن تسجيلات الناخبين غير القانونية ستؤثر على نتائجها النهائية.

وأعلن الحزب في وقت سابق تصحيح أكثر من 12 ألف صوت لصالحه في الانتخابات البلدية، مع استمرار إعادة الفرز في بعض دوائر مدينة اسطنبول، بينما أكد مرشح المعارضة أنه ما زال متقدما بالرغم من تصحيح تلك الأصوات.

وأظهرت النتائج الأولية أن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض انتزع بهامش ضئيل السيطرة على أكبر مدينتين في تركيا، اسطنبول وأنقرة، في انتكاسة للرئيس أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية".

لكن اللجنة العليا للانتخابات أمرت بإعادة فرز وإحصاء الأصوات في 18 من أصل 39 دائرة في اسطنبول، بعد أن طعن حزب أردوغان بالنتائج، قائلا إنها جاءت بسبب الأصوات الباطلة ومخالفات انتخابية.

المصدر: وكالات