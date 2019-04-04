أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، يوم الخميس، أنها قررت إعادة فرز الأصوات الباطلة في كافة أقضية مدينة اسطنبول بعد الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية، وفقا لصحيفة "صباح".

إقرأ المزيد

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي علي إحسان ياوز، إن 11 ألفا و109 أصوات إضافية احتسبت لحزب العدالة والتنمية بعد إعادة فرز 530 صندوقا حتى الآن، بناء على الطعون التي قدمها الحزب للجنة العليا للانتخابات.

وأضاف ياوز في تصريحات صحفية اليوم، أن عملية إعادة الفرز مستمرة منذ الأول من أبريل الجاري، مشيرا إلى أنه قد تم إعادة فرز 5857 صندوقا من صناديق الأصوات الباطلة احتسب منها 1641 صوتا لصالح حزب العدالة والتنمية.

وأشار نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إلى أن الفارق بين مرشح الحزب بن علي يلدريم ومرشح "حزب الشعب الجمهوري" و"تحالف الأمة" أكرم إمام أوغلو تقلص من 27 ألف صوت إلى 19 ألفا 699 صوتا.

وتابع قائلا إن المزيد من الأصوات ستُسجل للحزب كلما تم تصحيح الأخطاء، مؤكدا في السياق أن الحزب اكتشف في جدول للنتائج، عددا كبيرا من الأصوات لم يتم إدخالها إلى النظام الانتخابي.

كما بين أيضا أنه جرى تسجيل 64 صوتا لصالح الحزب في 121 صندوقا من الصناديق التي أعيد فرز الأصوات فيها بشكل كامل.

إقرأ المزيد

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت أنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر باسطنبول، حيث يتقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على مرشح حزب العدالة الذي نال أغلبية الأصوات على النطاق الوطني.

وجاء قرار اللجنة بعد أن قدم حزب العدالة والتنمية طعنا في نتيجة الانتخابات البلدية في اسطنبول على خلفية وقوع "أخطاء ومخالفات وتحايل تتناقض مع قوانين الانتخابات".

ومني حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بانتكاسات في الانتخابات المحلية مع خسارة حزبه العاصمة أنقرة للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب عام 2001، ويتجه نحو الخسارة الأكبر على الإطلاق في مدينة اسطنبول، حيث لا يزال هناك نحو 300 ألف صوت لم يتم فرزها.

المصدر: وسائل إعلام تركية + وكالات