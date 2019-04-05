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القضاء يطلب فحص مرتكب مجزرة نيوزيلندا للتأكد من أهليته العقلية

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القضاء يطلب فحص مرتكب مجزرة نيوزيلندا للتأكد من أهليته العقلية
AFP
برينتون تارنت يمثل أمام المحكمة في 16 مارس 2019
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أمر قاض نيوزيلندي بإخضاع المتهم بارتكاب مجزرة مسجدي كرايست تشيرش لفحص نفسي للتأكد من مدى أهليته العقلية للخضوع للمحاكمة بتهمة قتل 50 شخصا ومحاولة قتل 39 آخرين.

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وقال القاضي كاميرون ماندر خلال جلسة استماع مقتضبة في مدينة كرايست تشيرتش اليوم الجمعة إن المتهم الأسترالي العنصري برنتون تارانت، البالغ من العمر 28 عاما، سيخضع لفحص طبي يُجريه خبيران في الصحة العقلية لتحديد ما إذا كان "مؤهلا للخضوع للمحاكمة أو مجنونا".

وكان تارانت قد طرد محاميا عينته المحكمة بعد أول مثول له في 16 مارس، ما أثار مخاوف من احتمال رغبته في الدفاع عن نفسه وسعيه إلى استخدام المحاكمة منبرا للدعاية.

وتمنع المحكمة حتى الآن وسائل الإعلام من تصوير المتهم.

المصدر: أ ف ب

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