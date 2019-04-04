النواب الأمريكي يصادق على قرار يوقف دعم واشنطن لحملة التحالف باليمن

صادق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على قرار يقضي بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة التي يخوضها التحالف العربي، بزعامة الرياض، في اليمن.

وبما أن القرار قد مر بمجلس الشيوخ، فإن التصويت في مجلس النواب الذي صادق عليه بغالبية ساحقة (247 صوتا مقابل 175)، يحيل هذا القرار إلى البيت الأبيض، حيث يتوقع أن يفرض الرئيس دونالد ترامب الفيتو عليه، حسبما أعلنت الإدارة الأمريكية، الشهر الماضي.

المصدر: رويترز