 
مباشر
عاجل
المسماري: العمليات العسكرية الفعلية بدأت وحفتر يتابع التطورات بنفسه

النواب الأمريكي يصادق على قرار يوقف دعم واشنطن لحملة التحالف باليمن

أخبار العالم

النواب الأمريكي يصادق على قرار يوقف دعم واشنطن لحملة التحالف باليمن
صورة من أرشيف مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lodj

صادق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على قرار يقضي بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة التي يخوضها التحالف العربي، بزعامة الرياض، في اليمن.

وبما أن القرار قد مر بمجلس الشيوخ، فإن التصويت في مجلس النواب الذي صادق عليه بغالبية ساحقة (247 صوتا مقابل 175)، يحيل هذا القرار إلى البيت الأبيض، حيث يتوقع أن يفرض الرئيس دونالد ترامب الفيتو عليه، حسبما أعلنت الإدارة الأمريكية، الشهر الماضي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

 طالب بعزل بوتفليقة ونفى أن تكون له طموحات سياسية.. من هو أحمد قايد صالح؟