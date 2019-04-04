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رئيسة وزراء نيوزيلندا في مأثرة جديدة!

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رئيسة وزراء نيوزيلندا في مأثرة جديدة!
AFP
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ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية، أن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، دفعت في أحد المتاجر ثمن مشتريات امرأة كانت تصطحب طفلين.

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وأوضحت تلك المصادر، أن ذلك جرى منذ عدة أيام في متجر بضواحي مدينة أوكلاند، حيث وقفت المرأة في الطابور أمام رئيسة الوزراء، وتصادف أنها نسيت محفظة نقودها في المنزل.

وأكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية لوسائل الإعلام، أنها دفعت ثمن مشتريات المرأة، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك احتراما لأنها أم.

اللافت أن تفاصيل هذه المأثرة التي قامت بها رئيسة الوزراء في نيوزيلندا انتشرت بين الناس بعد أن روت المرأة الأم، التي لم يفصح عن اسمها، في مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل ما وقع.

المصدر: الأناضول

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