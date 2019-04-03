كوربين: لا اتفاق مع ماي حول استفتاء ثان

أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن إجراء استفتاء ثاني على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال كوربين في أعقاب لقائه مع ماي، اليوم الأربعاء: "تناولت هذه المسألة (استفتاء ثان) في بداية اللقاء. وقلت إن هذه سياسة حزبي.. نسعى لإجراء تصويت شعبي لتفادي الخروج من دون اتفاق أو باتفاق سيء".

وأضاف: "لم نتوصل إلى اتفاق مع ماي بهذا الصدد".. "لم تكن هناك تغيرات كثيرة كما توقعت.. وكان اللقاء مفيدا ولكنه لم يحقق النتائج الكافية".

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من جانبه، أعلن المتحدث باسم مكتب تيريزا ماي أن اللقاء الذي استمر نحو 40 دقيقة كان "بناء، وأبدى الجانبان خلاله المرونة والالتزام بإنهاء حالة الغموض الراهنة حول بريكست".

وأضاف المتحدث أن الجانبين اتفقا على "برنامج عمل لتحقيق أماني الشعب البريطاني وحماية فرص العمل والأمن".

يذكر أن ماي دعت كوربين لإجراء مباحثات حول إيجاد حل للأزمة الحالية في أعقاب رفض البرلمان البريطاني أواخر الشهر الماضي الصفقة بشأن شروط "بريكست" التي اتفقت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز