زعيم حزب العمال البريطاني يوافق على بحث "بريكست" مع ماي

وافق زعيم حزب العمال المعارض البريطاني جيريمي كوربين، على عقد اجتماع مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي لبحث سبل الخروج من الركود حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال كوربين: "سنلتقي برئيسة الوزراء.. نحن ندرك أنها اتخذت خطوة، وأنا أدرك التزامي بتمثيل الأشخاص الذين ساندوا حزب العمال في الانتخابات الأخيرة، وأيضا الأشخاص الذين لم يدعموا حزب العمال، لكنهم ما زالوا يريدون الثقة والأمن فيما يتعلق بمستقبلهم.. هذا هو الأساس الذي سنلتقي على أساسه معها ونناقش ذلك"، وفقا لوكالة "تاس".

ووفقا له، فإن حزب العمال سيحتفظ بخيار طرح تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، في حال "أظهرت الحكومة عدم قدرتها على السيطرة على الأغلبية في مجلس العموم".

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وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية في وقت سابق من الثلاثاء، أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد فترة المفاوضات على بريكسيت، وأنها ستجلس مع زعيم حزب العمال كوربين في محاولة لكسر الجمود في البرلمان بشأن القضية، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت ماي في بيان تلفزيوني من مكتبها في داونينغ ستريت: "لذلك سنحتاج لتمديد آخر للمادة 50.. تمديد قصير لأقصى حد ممكن وينتهي عندما نقر اتفاقا. ويتعين علينا أن نكون واضحين بشأن سبب هذا التمديد لضمان أن نغادر في الوقت المناسب وبطريقة منظمة".

وأضافت "أتحرك اليوم لكسر الجمود. أعرض الجلوس مع زعيم المعارضة لمحاولة الاتفاق على خطة سنلتزم بها لضمان أن نغادر الاتحاد الأوروبي وأن نفعل ذلك باتفاق".

المصدر: وكالات