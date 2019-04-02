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الاتحاد الأوروبي يحذر من خطورة بريكست بلا اتفاق

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الاتحاد الأوروبي يحذر من خطورة بريكست بلا اتفاق
Reuters
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حذر كبير المفاوضين في ملف بريكست عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الثلاثاء من أن احتمال خروج بريطانيا من التكتل الأسبوع المقبل دون اتفاق، "يزداد يوما بعد يوم".

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وقال بارنييه إن "بريكست بدون اتفاق لم يكن يوما السيناريو الذي نتمناه أو نسعى إليه...  لكن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مستعدة الآن لهذا السيناريو الذي يزداد احتمالا يوما بعد يوم".

وجاءت تصريحات بارنييه غداة فشل أعضاء مجلس العموم البريطاني مجددا في اتخاذ موقف موحد حيال أي بديل لاتفاق بريكست الذي وقعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي العام الماضي.

وأضاف بارنييه: "دعونا لا ننسى أن لدينا اتفاقا أبرمته تيريزا ماي والحكومة البريطانية مع المجلس والبرلمان الأوروبيين في 25 نوفمبر العام الماضي، حاولنا التأكد من أنه سيكون بوسع بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، وهو ما كانت (لندن) تتطلع إليه".

وأكد بارنييه أنه إذا كانت لندن لا تزال ترغب بالانسحاب من التكتل بشكل منظم، فإن هذا الاتفاق هو الوحيد الذي سيكون بإمكانها الحصول عليه.

ورفض البرلمان البريطاني الاثنين جميع المقترحات البديلة، التي طرحها النواب على التصويت في قضية بريكست.

المصدر:وكالات 

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