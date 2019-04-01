رئيس البرلمان البريطاني يوافق على 4 مقترحات حول "بريكست"

وافق رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركوو على طرح 4 مقترحات بشأن "بريكست" للتصويت عليها في البرلمان.

وطرح المشرعون 9 مقترحات بديلة لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن "بريكست"، والتي رفضها البرلمان، واختار بيركوو 4 مقترحات منها للتصويت عليها مساء اليوم الاثنين.

والمقترحات هي:

مقترح النائب المحافظ كينيث كلارك. ويدعو الحكومة إلى الالتزام بإقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وتثبيت هذا الأمر بقانون خاص. وقد صوت البرلمان على هذا المقترح في وقت سابق وتم رفضه آنذاك بفارق ضئيل (271 صوتا مقابل 265).

مقترح النائب المحافظ نيك بولز. يدعو إلى صفقة تنص على عضوية بريطانيا في السوق المشتركة الأوروبية واتفاق حول الشؤون الجمركية مع الاتحاد الأوروبي. وسبق للبرلمان أن رفض مقترحا مشابها بـ 283 صوتا مقابل 189.

مقترح النائب عن حزب العمال بيتر كايل. ينص على إجراء استفتاء شعبي جديد للمصادقة على الصفقة حول "بريكست" قبل إبرامها من قبل البرلمان. وكانت زميلته في الحزب مارغريت بيكيت قد طرحت هذا المقترح في وقت سابق، ورفضه البرلمان بـ 295 صوتا ضده و268 صوتا لصالحه.

مقترح النائبة جوانا تشيري عن الحزب القومي الإسكتلندي. يقضي بسعي الحكومة لتمديد العمل بالمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنظم انسحاب الدول الأعضاء من الاتحاد. وفي حال عدم موافقة البرلمان على ذلك قبل يوم من تاريخ الانسحاب، سيتعين على الحكومة أن تطرح للتصويت مسألة الانسحاب دون اتفاق. وفي حال رفض البرلمان، سيتعين على الحكومة وقف العمل بالمادة 50 وإلغاء "بريكست".

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تجدر الإشارة إلى أن نتائج التصويت على المقترحات الأربعة اليوم الاثنين لن تكون ملزمة للحكومة. وقد دعت تيريزا ماي أعضاء حكومتها للامتناع عن التصويت. وعلى الرغم من ذلك فقد صرح وزير العدل ديفيد غاوك أمس الأحد بأن الحكومة سيتعين عليها أن تنظر باهتمام إلى إرادة البرلمان.

وكان البرلمان قد رفض يوم 29 مارس الماضي للمرة الثالثة الصفقة بشأن شروط "بريكست"، التي توصلت إليها تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فشلت بريطانيا في الالتزام بشروط بروكسل لتأجيل "بريكست" إلى 22 مايو.

والآن على المملكة المتحدة أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق يوم 12 أبريل الجاري إن لم تقدم لبروكسل خيارات بديلة بهذا الصدد.

المصدر: وكالات