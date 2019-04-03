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بريطانيا.. العثور على جثة "طيار الملكة" وزوجته ميتين قرب بيت عائلة كيت ميدلتون (صور)

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بريطانيا.. العثور على جثة
thesun
طيار الملكة
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قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه تم العثور على طيار الملكة اليزابيث وزوجته ميتين، مع الاشتباه بقتلهما أو انتحارهما.

thesun
التحقيقات في موقع العثور على جثة الطيار وزوجته
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وأضافت الصحيفة أنه تم العثور على الطيار توني ميدوز (84 عاما)، وزوجته باولا (83 عاما)، متوفيين في منزلهما بالقرب من باكلبري على بعد ميلين فقط من منزل عائلة كيت ميدلتون.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة توجهت إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى الطب الشرعي، حيث بدأت تحقيقات في الواقعة التي وصفتها بالجريمة.

thesun
الطيار توني

يزعم أحد الجيران أن توني وبولا - اللذين كانا لديهما ثلاثة أطفال واحتفلا بعيد ميلادهم الستين في الشهر الماضي - قد توفيا في عملية انتحار.

thesun
الطيار

وخدم الطيار توني مع شركة الخطوط الجوية البريطانية، وفي عام 1979، طار بطائرة الملكة الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى الطيران مع الأميرة ديانا.

المصدر: thesun

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