فريق زيلينسكي يطرح عدة مطالب على بوروشينكو

قدم فريق المرشح الرئاسي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، جملة من المطالب للرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، الذي حث الشباب على التصويت لصالحه في الجولة الثانية من الانتخابات.

بعد إعلان النتائج الأولية للتصويت في الانتخابات الرئاسية قال بوروشينكو، إنه يوافق بشكل كامل على رأي الشباب بأن التغييرات في البلاد يجب أن تكون، أسرع وأعمق وأفضل كما أشار إلى أنه مستعد لإجراء حوار موضوعي مع من لم يستطع إقناعهم بانتخابه في الجولة الأولى.

ورد فريق زيلينسكي عليه عبر فيسبوك ببعض المطالب وبينها: اعتماد قانون يلغي ضرورة إعلان الدخل والنفقات للنشطاء الاجتماعيين، واعتماد قانون لإدخال نظام الانتخابات النسبي مع قوائم مفتوحة في الانتخابات البرلمانية، وتغيير قوام الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد وفرض مراقبة خارجية على نشاطها، وحرمان المخابرات والشرطة وغيرها من هيئات حماية القانون صلاحية مكافحة الجرائم الاقتصادية.

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وطالب الفريق بوروشينكو بنشر "قائمة بشركاته الخارجية، والبنوك التي تمتلك فيها هذه الشركات حساباتها، والبيانات المالية لهذه الشركات على مدار السنوات الخمس الماضية".

من جانبها، أعلنت المرشحة يوليا تيموشينكو زعيمة حزب "باتكيفشينا"، أنها لن تطعن في نتائج انتخابات الرئاسة الأوكرانية بشكل رسمي رغم اتهامها للرئيس الحالي بالتزوير.

وتابعت: "لا توجد منظومة قضائية في أوكرانيا ومن المستحيل الطعن في نتائج الانتخابات"، وأكدت أنها لن تدعو أنصارها للخروج إلى الشوارع لأن "البلاد على حافة الهاوية".

المصدر: نوفوستي