الاستطلاع الوطني: زيلينسكي وبوروشينكو إلى الجولة الثانية للانتخابات الأوكرانية

بينت نتائج الاستطلاع الوطني لآراء الناخبين الأوكرانيين أن الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي والرئيس الحالي بيترو بوروشينكو الأوفر حظا للتأهل إلى الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة.

وأشارت نتائج الاستطلاع الوطني إلى أن فلاديمير زيلينسكي حصل على 30.4 بالمئة وبيترو بوروشينكو حصد 17.8 بالمئة من الأصوات،

وتلتهما، حسب نتائج الاستطلاع، زعيمة حزب "باتكيفشينا" ("الوطن") يوليا تيموشينكو بحصولها على 14.2 بالمئة من الأصوات. وجاء في المركز الرابع زعيم حزب "منصة المعارضة – في سبيل الحياة" الاشتراكي الديمقراطي يوري بويكو بـ 9.8 بالمئة.

وأجرت الاستطلاع الوطني 3 مؤسسات للأبحاث السياسية والاجتماعية، وشمل 18 ألف مواطن أوكراني. وتصل نسبة الخطأ المحتمل إلى نحو 2.5 بالمئة.

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وأكدت معطيات استطلاعين آخرين تقدم زيلينسكي وبوروشينكو على باقي المرشحين.

وحسب معطيات مؤسسة "سوتسيس" لدراسات الرأي العام صوت لصالح زيلينسكي 29.25 ولصالح بوروشينكو 19.2 بالمئة.

كما تصدر نتائج استطلاع قناة "1+1" زيلينسكي بـ 30.1 بالمئة، ثم بوروشينكو بـ 18.5 بالمئة من الأصوات.

وتم نشر هذه المعطيات فور إغلاق مراكز الاقتراع في أوكرانيا عند الساعة 20:00 حسب التوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينيتش). ومن المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية عن النتائج الرسمية للانتخابات في موعد لا يتجاوز الـ 13 من أبريل المقبل.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات ستجرى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا يوم 21 أبريل المقبل.

المصدر: وكالات