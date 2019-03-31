انتخابات أوكرانيا.. تبادل الهجمات بين المرشحين المتصدرين

بعد إعلان نتائج استطلاعات رأي الناخبين الأوكرانيين أدلى المرشحون الثلاثة الأبرز بتصريحات أمام مؤيديهم، ولم تخل خطاباتهم من هجمات متبادلة ودعوات تصعيدية.

وتوجه الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو إلى الشباب الأوكرانيين بالدعوة لتأييده في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ودعا "للوحدة وعدم تضييع الوقت".

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وهاجم بوروشينكو أبرز منافسيه فلاديمير زيلينسكي، الذي يتصدر السباق الانتخابي، حسب نتائج استطلاعات الرأي، ووصفه بـ "دمية" في يد الأوليغارشي إيغور كولومويسكي، وهو رجل أعمال وملياردير ومؤسس أكبر شركة مالية في أوكرانيا، وأحد أبرز خصوم بوروشينكو.

وتحدث بوروشينكو عن "بدء مرحلة مهمة" بعد الـ 21 من أبريل المقبل، أي موعد الجولة الثانية للانتخابات، لـ "استعادة السيادة الأوكرانية على دونباس والقرم المحتلتين بطرق سياسية ودبلوماسية"، حسب قوله.

ودعا بوروشينكو المرشحين الخاسرين الذين "يتخذون موقفا وطنيا ثابتا مواليا لأوكرانيا" إلى الوحدة، مؤكدا عزمه بدء الصراع من أجل الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

تيموشينكو تطالب بـ "نتائج عادلة"

Reuters VASILY FEDOSENKO

من جهة أخرى، أعلنت حملة زعيمة حزب "باتكيفشينا" ("الوطن") المعارض يوليا تيموشينكو أن معطياتها تشير إلى تأهلها إلى الجولة الثانية من الانتخابات، ورفضت نتائج الاستطلاعات التي تبين عكس ذلك.

وأعلنت في كلمة لها أمام مؤيديها: "نحن على قناعة بأن الاستطلاعات التي تفيد بوصول بوروشينكو إلى الجولة الثانية لا تتطابق مع الواقع حسب تقديراتنا. وهذه استطلاعات مأجورة مخصصة للتلاعب بالنتائج".

وأضافت: "نعول على أننا سننافس فلاديمير زيلينسكي في الجولة الثانية بعد فرز النتائج الحقيقية للانتخابات وجمع الاستمارات الحقيقية. ولذلك لا نخوض أي مفاوضات قبل انتهاء فرز الأصوات".

وهاجمت تيموشينكو لجنة الانتخابات المركزية، قائلة إنها "أداة بيد الرئيس الحالي". ودعت أنصارها إلى "الدفاع عن نتائج الانتخابات"، وأكدت أنها ستطعن بالنتائج التي ستعلن عنها لجنة الانتخابات المركزية في حال لم تتطابق مع النتائج الواردة في استمارات اللجان المحلية.

زيلينسكي: هذا انتصارنا الأول وأمامنا عمل جاد

Reuters VALENTYN OGIRENKO

من جانبه، دعا مرشح حزب "خادم الشعب"، الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي أنصاره إلى "عدم الشعور بالارتياح" بعد تقدمه في الجولة الأولى.

وقال متحدثا من مقر حملته الانتخابية: "أعتقد أن لدينا حشدا كبيرا من الناس الرائعين، وأعتقد أن هذا هو انتصارنا الكبير الأول فقط. وأمامنا عمل جاد وكبير"، معبرا عن امتنانه لمؤيديه.

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جدير بالذكر أن الاستطلاع الوطني لآراء الناخبين، الذي نشر فور إغلاق مراكز الاقتراع يشير إلى أن زيلينسكي حصل على 30.4 بالمئة من الأصوات، وبيترو بوروشينكو على 17.8 بالمئة ويوليا تيموشينكو على 14.2 بالمئة.

ومن المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية عن النتائج الرسمية للانتخابات في موعد لا يتجاوز الـ 13 من أبريل المقبل. وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات ستجرى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا يوم 21 أبريل المقبل.

المصدر: وكالات