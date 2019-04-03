 
مباشر
عاجل
إسرائيل تعلن استعادة رفات جندي قتل عام 1982 في لبنان

يونكر يطلق إنذارا أخيرا لبريطانيا

أخبار العالم

يونكر يطلق إنذارا أخيرا لبريطانيا
Reuters
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lo66

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي لن يمنح بريطانيا أي تأجيل جديد ما لم يصادق برلمانها على اتفاق "بريكست" بحلول الـ 12 أبريل الجاري.

وقال يونكر في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء إن "الثاني عشر من أبريل هو الموعد النهائي أمام مجلس العموم البريطاني للموافقة على اتفاقية الانسحاب.. وإذا لم يحصل ذلك بحلول الموعد المقرر، فلن نسمح بأي تأجيل جديد".

وأضاف أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق منتصف ليلة الـ12 من أبريل بات الآن سيناريو محتملا جدا.. هذه ليست النتيجة التي نرغب بها، لكنني متأكد من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لها".

وأشار يونكر إلى أنه سيتعين على بروكسل الموافقة على تأجيل موعد "بريكست" حتى 22 مايو إذا كان البرلمان البريطاني سيتمكن من التصديق على الاتفاق بحلول الـ12 من أبريل.

يذكر أن البرلمان البريطاني رفض جميع الصيغ الثلاث للاتفاق التي طرحتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي على برلمان بلادها لإقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولم ينجح البرلمان حتى الآن في تحقيق أغلبية لأي بديل عن الاتفاق.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أمهل ماي حتى 22 مايو المقبل للانسحاب إذا وافق برلمانها على اتفاق "بريكست".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشهد قصير ينهي 20 عاما من حكم بوتفليقة