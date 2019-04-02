بعد حل النزاع.. تسيبراس يزور مقدونيا الشمالية

وصل رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، إلى سكوبيي عاصمة مقدونيا الشمالية، واستقبل بالعناق، ووصفت زيارته بـ "التاريخية"، واحتفلت الدولتان الجارتان بانطلاقة جديدة لعلاقاتهما.

وتأتي زيارة تسيبراس التي تقتصر على يوم واحد بعد نحو شهر من اتفاقه مع نظيره المقدوني الشمالي زوران زاييف على إضافة كلمة "الشمالية" إلى اسم مقدونيا لتمييزها عن إقليم حدودي يحمل الاسم نفسه في شمال اليونان، ليحل ذلك نزاعا دبلوماسيا بين البلدين استمر عقودا.

وقال تسيبراس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المقدوني الشمالي: "بدأنا باستدراك ما فاتنا لبناء صداقة راسخة ليس بين حكومتينا فحسب، بل بين شعبينا أيضا".

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من جانبه، قال زاييف إن "جمهوريتنا تستضيف اليوم ولأول مرة في تاريخها رئيس وزراء اليونان في زيارة رسمية".

وهذه أول زيارة رسمية لرئيس وزراء يوناني منذ أعلنت الجمهورية اليوغوسلافية السابقة استقلالها في العام 1991، ما ينهي ثلاثة عقود من الخلاف حول اسم مقدونيا.

المصدر: أ ف ب