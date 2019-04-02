سكان شيكاغو يختارون رئيسة بلديتهم بين مرشحتين من أصول إفريقية

يتوجه الناخبون في مدينة شيكاغو الأمريكية إلى صناديق الاقتراع، للاختيار بين مرشحتين من أصل أفريقي تتنافسان على منصب رئيس البلدية.

وتتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات على منصب رئيس البلدية في ثالث أكبر المدن الأمريكية لوري لايتفوت (البالغة من العمر 56 عاما) التي كانت رئيسة لمنظمة "شيكاغو بوليس بورد" المدنية المستقلة، ولم تكن لها صلة بالدوائر السياسية، والسياسية المخضرمة توني بيركوينكل (البالغة من العمر 72 عاما).

وخطفت المرشحتان الأضواء في الجولة الأولى والتي جرت في فبراير الماضي، عقب حصول كل منهما على غالبية الأصوات من بين 14 مرشحا تنافسوا على المنصب.

وتمثل النساء من أصل إفريقي 6% من بين رؤساء بلديات المدن الكبرى في الولايات المتحدة، وستحل الفائزة منهما مكان رام إيمانويل العمدة السابق للمدينة والذي أعلن أنه لن يسعى لفترة ثالثة لرئاسة بلدية شيكاغو.

المصدر: رويترز