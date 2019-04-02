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مقتل نجل رئيس المخابرات البريطانية

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مقتل نجل رئيس المخابرات البريطانية
Reuters STRINGER
عناصر من الشرطة البريطانية
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أعلنت الشرطة البريطانية، أن سام يانغر نجل رئيس جهاز المخابرات البريطانية أليكس يانغر (إم.أي 6)، لقي حتفه بحادث سير داخل مزرعة خاصة في اسكتلندا.

ولقي سام يانغر ذو الـ22 عاما مصرعه في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، فيما أكدت شرطة اسكتلندا أنها تتعامل مع مقتله باعتباره "غير مفسر"، فيما لا يبدو أن ملابساته مثيرة للريبة.

وقالت الشرطة: "طلبت الأسرة احترام خصوصيتها وإتاحة الفرصة لها لتذكر ابنها الرائع والاحتفاء به".

وتولى أليكس يانغر والد القتيل منصب رئيس جهاز المخابرات عام 2014، وهو خبير في مكافحة الإرهاب، وأشرف على تأمين دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.

المصدر: "رويترز"

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