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مقتل 8 شرطة بهجوم لطالبان في أفغانستان

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مقتل 8 شرطة بهجوم لطالبان في أفغانستان
Globallookpress Emran Waak
عنصر من القوات الأمنية الأفغانية (أرشيف)
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أعلنت الشرطة الأفغانية عن مقتل 8 من عناصرها وإصابة 8 آخرين جراء هجوم شنه مسلحون تابعون لطالبان الليلة الماضية على معسكر للشرطة في ولاية بلخ شمالي أفغانستان.

وذكر ناطق باسم حاكم الولاية أن المسلحين استهدفوا رجال الشرطة بقذيفة أثناء تسييرهم دورية في منطقة شولغره جنوب مزار شريف عاصمة الولاية، مضيفا أن 4 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح.

وأعلن الجيش الأفغاني اليوم الثلاثاء مقتل 14 عنصرا من طالبان وإصابة 7 آخرين في عملية استعاد الجيش من خلالها منطقة أرغنج خواه في ولاية بدخشان شمال شرق البلاد من طالبان الذين سيطروا عليها السبت الماضي.

المصدر: وكالات

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