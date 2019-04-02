مقتل 8 شرطة بهجوم لطالبان في أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية عن مقتل 8 من عناصرها وإصابة 8 آخرين جراء هجوم شنه مسلحون تابعون لطالبان الليلة الماضية على معسكر للشرطة في ولاية بلخ شمالي أفغانستان.

وذكر ناطق باسم حاكم الولاية أن المسلحين استهدفوا رجال الشرطة بقذيفة أثناء تسييرهم دورية في منطقة شولغره جنوب مزار شريف عاصمة الولاية، مضيفا أن 4 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح.

At least eight security force members including two local forces were killed in a Taliban attack on their Humvee in Sholgara district in #Balkh province on Monday night, the provincial police confirmed. #Afghanistanpic.twitter.com/J8KmxpNjc8 — TOLOnews (@TOLOnews) April 2, 2019

وأعلن الجيش الأفغاني اليوم الثلاثاء مقتل 14 عنصرا من طالبان وإصابة 7 آخرين في عملية استعاد الجيش من خلالها منطقة أرغنج خواه في ولاية بدخشان شمال شرق البلاد من طالبان الذين سيطروا عليها السبت الماضي.

المصدر: وكالات