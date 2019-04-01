من هو إمام أوغلو الذي انتصر على "جوكر" أردوغان؟

اتجهت الأنظار في تركيا إلى مدينة اسطنبول، ومرشح المعارضة الذي "قلب الطاولة" على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد.

ووسط ترقب حذر قبل الإعلان النهائي للنتائج، نجح مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، والتي تشير الأرقام بتفوقه على منافسه مرشح "حزب العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، في بعثرة أوراق حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد خسارته لبلدية العاصمة أنقرة.

وفاجأ إمام أوغلو أردوغان وحزبه، بحصوله على 4159650 صوتا مقابل 4131761 صوتا لمرشح حزب العدالة والتنمية، لينتزع مبدئيا المقعد الأهم في الانتخابات البلدية.

هذا وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، نتائج الانتخابات المحلية غير النهائية لبلدية إسطنبول بعد فرز 31 ألفا و102 صندوقين، مشيرا إلى أن 84 صندوقا لم تفرز بسبب الاعتراض.

إلى ذلك، استبق مرشح المعارضة التركية في اسطنبول إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية التي جرت الأحد، وبادر بتغيير ملفه التعريفية على حسابه الرسمي في تويتر.

وغير أكرم إمام أوغلو منصبه في النص التعريفي الخاص بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب أنه "عمدة بلدية اسطنبول".

من هو أكرم إمام أوغلو؟

ولد أكرم إمام أوغلو الرجل الذي يتحلى بـ"كاريزما" عالية، في مدينة طرابزون شمال شرقي تركيا، عام 1970، وخاض مسيرة مشابهة بشكل كبير لمسيرة أردوغان.

وتخرج مرشح المعارضة في جامعة اسطنبول بحصوله على بكالوريوس إدارة أعمال، ورسم طريق النجاح في عدة مجالات، منها إدارة شركة مختصة بأعمال البناء.

وبعد مسيرته الناجحة في إدارة الأعمال توجه للسياسة، فأصبح عضوا بارزا في حزب الشعب الجمهوري المعارض عام 2008، عندما كان أردوغان رئيسا للوزراء.

وفي نفس عام تسلم أردوغان رئاسة البلاد، استمرت شعبية إمام أوغلو بالتوسع في اسطنبول، حتى اختير محافظا لبلدية بيليكدوزو، أحد أحياء القسم الأوروبي من المدينة الاقتصادية العريقة.

المصدر: RT + وكالات