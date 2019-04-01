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أول حالة وفاة بمرض الكوليرا في موزمبيق

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أول حالة وفاة بمرض الكوليرا في موزمبيق
Yasuyoshi CHIBA / AFP
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أعلنت موزمبيق، تسجيل أول حالة وفاة بمرض الكوليرا، وإصابة 517 آخرين، في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال المدير الوطني للمساعدة الطبية في موزمبيق أوسيني عيسى: "لقد سجلنا الآن حالة وفاة بسبب الإصابة بالكوليرا. لقد حضر الشخص إلى هنا وكان في حالة حرجة، وهو أول شخص يموت بسبب الكوليرا داخل منشآتنا الصحية".

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وأشار عيسى إلى أنه تم التأكد من إصابة 517 شخصا حتى يوم أمس الأحد، بوباء الكوليرا، ارتفاعا من 271 حالة أعلن عنها يوم السبت.

يذكر أن وباء الكوليرا تفشى في موزمبيق أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الماضية، وانتهى آخر تفش للمرض في فبراير 2018.

المصدر: "رويترز"

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