8 قتلى بانهيار في منجم مخالف في بيرو

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم اختناقا إثر انهيار وقع في منجم مخالف لاستخراج الذهب في هواماتشوكو بمقاطعة لاليبرتاد شمال بيرو، حسب وسائل إعلام محلية أمس الأحد.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الانهيار نجم عن انفجار غاز وقع في أنفاق المنجم حين كان بداخله 11 شخصا تمكن ثلاثة منهم من الخروج وإبلاغ الشرطة.

وحسب وكالة رويترز، فإنه لم ينج في الانهيار إلا عاملا واحدا يدعى سيزار روندو، قال إن العمال أصيبوا بالدوار وصداع بعد أن بدأ النفق الذي حفروه ببث أبخرة دخان ضار، مضيفا أنه فقد شقيقه وزملاءه في الداخل، فيما انتشلت فرق الإنقاذ وأقارب الضحايا جثث القتلى الثمانية.

ووقع الحادث في منطقة سيرو إل تورو حيث يدور منذ عام نزاع بين عمال المناجم القانونية وغير القانونية، فيما تنفذ الشرطة بانتظام عمليات لتدمير المناجم غير الشرعية.

المصدر: وكالات