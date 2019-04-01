مقتل 20 شخصا باحتراق باص في بيرو
Sputnik
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لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 10 آخرين بحروق وجروح، باحتراق حافلة لنقل الركاب في مدينة ليما عاصمة بيرو.
وقالت مديرية الطوارئ في المدينة، إن سبب الحريق تماس كهربائي.
20 человек погибли в Перу при возгорании пассажирского автобуса https://t.co/WIharcplJL— Интерфакс (@interfax_news) 1 апреля 2019 г.
ولم تشر السلطات بعد إلى عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلة وإلى مصير السائق.
المصدر: إنترفاكس
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