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مقتل 20 شخصا باحتراق باص في بيرو

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مقتل 20 شخصا باحتراق باص في بيرو
Sputnik
صورة ارشيفية لباص يحترق
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لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 10 آخرين بحروق وجروح، باحتراق حافلة لنقل الركاب في مدينة ليما عاصمة بيرو.

وقالت مديرية الطوارئ في المدينة، إن سبب الحريق تماس كهربائي.

ولم تشر السلطات بعد إلى عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلة وإلى مصير السائق.

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المصدر: إنترفاكس

 

 

 

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