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أرباح بوروشينكو تضاعفت 95 مرة خلال 2018

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أرباح بوروشينكو تضاعفت 95 مرة خلال 2018
Sputnik
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ورد في الإقرار المالي للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أن أرباحه خلال العام 2018، قد تضاعفت إلى 95 مثل ما كانت عليه في 2017، وجمع أكثر من 1.55 مليار هريفنيا، وهي 57 مليون دولار.

وأفادت وكالة "الأنباء الأوكرانية" بأن دخل الرئيس الأوكراني عاد من شركة Rothschild Trust Schweiz AG، والشركة المساهمة العامة Prime Asset Capital كأموال مستعادة من وزارة المالية الأوكرانية لقاء مستندات القرض الحكومي الداخلي، إضافة لعائدات مالية من مصرف الاستثمارات الدولي وتجارة العقارات ورواتبه الشهرية.

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المصدر: نوفوستي

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