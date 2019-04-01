أرباح بوروشينكو تضاعفت 95 مرة خلال 2018

ورد في الإقرار المالي للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أن أرباحه خلال العام 2018، قد تضاعفت إلى 95 مثل ما كانت عليه في 2017، وجمع أكثر من 1.55 مليار هريفنيا، وهي 57 مليون دولار.

وأفادت وكالة "الأنباء الأوكرانية" بأن دخل الرئيس الأوكراني عاد من شركة Rothschild Trust Schweiz AG، والشركة المساهمة العامة Prime Asset Capital كأموال مستعادة من وزارة المالية الأوكرانية لقاء مستندات القرض الحكومي الداخلي، إضافة لعائدات مالية من مصرف الاستثمارات الدولي وتجارة العقارات ورواتبه الشهرية.

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المصدر: نوفوستي