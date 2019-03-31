إغلاق صناديق الاقتراع أمام الناخبين في الانتخابات المحلية التركية بعموم البلاد

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية التركية أبوابها في تمام الساعة 17:00 بتوقيت اسطنبول في جميع ولايات البلاد.

وأدلى المواطنون الأتراك بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات الإدارة المحلية، وبدأ التصويت في الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينيتش) في المناطق الشرقية والساعة 08:00 في غرب البلاد.

وفي تمام الساعة 16:00 أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية التركية في 32 ولاية تقع شرق البلاد.

وسيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات عقب رفع اللجنة العليا للانتخابات حظر نشرها على وسائل الإعلام.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق أن حق التصويت يتمتع به 57 مليون شخص في البلاد.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد وصلت نسبة المشاركة في المدن التركية الكبيرة لحوالي 80 بالمئة.

المصدر: الأناضول + وكالات