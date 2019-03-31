أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات المحلية

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعقيلته أمينة بصوتيهما اليوم الأحد، في انتخابات الإدارات المحلية التي تشهدها تركيا.

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واقترع الرئيس التركي وعقيلته في منطقة أوسكودار في الشطر الآسيوي من اسطنبول، وقال للصحفيين: "سأتابع الانتخابات لفترة في اسطنبول، ثم سأعقد مؤتمرا صحفيّا وبعدها سأتوجه إلى أنقرة".

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ أكثر من 57 مليون ناخب تركي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية التركية، في أول انتخابات من نوعها بعد إقرار النظام الرئاسي.

المصدر: "الأناضول"