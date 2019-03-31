أقوى أسلحة الناتو ضد روسيا

أشار موقع Business Insider لأهم وأقوى الأسلحة المتوفرة لدى دول الناتو، التي يمكن استخدامها في حرب محتملة ضد روسيا.

وتصدرت قائمة الموقع لهذه الأسلحة، مقاتلة الشبح الأمريكية من الجيل الخامس F-35 Lightning II.

ويؤكد الموقع أن الدول الأخرى لم تتمكن بعد من إنتاج مثل هذه الطائرة الحربية الخفية عن الرادار وذات التكنولوجيا الفائقة.

وتضمنت القائمة المقاتلة الأوروبية المشتركة متعددة الوظائف Eurofighter Typhoon، التي قارنها الموقع بالمقاتلة الروسية الحديثة "سو-35".

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وضمت القائمة القاذفات الاستراتيجية الأمريكية B-52 وB-2 Spirit وB-1B Lancer. وذكر الموقع أن مهمة هذه القاذفات، تكمن في ضمان ردع الخصم لأنها منتشرة في أوروبا.

ودخلت في القائمة طائرة الاستطلاع الأمريكية P-8A Poseidon التي تعتبر من أفضل الطائرات المضادة للغواصات وتضمنت القائمة أيضا الفرقاطات الإيطالية والفرنسية والإسبانية والنرويجية والدنماركية.

وبين الأسلحة الغربية المؤثرة وفقا للموقع، المروحيات الأمريكية من طراز AH-64 Apache، والدبابة الألمانية "ليوبارد-2" وحاملة الطائرات الأمريكية Nimitz، ومنظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت"، والغواصات الأمريكية من فئة "فيرجينيا".

المصدر: لينتا رو