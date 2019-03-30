القبض على 10 إسلاميين بتهمة الإرهاب في ألمانيا
Sputnik
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اعتقلت الشرطة الألمانية اليوم السبت عشرة إسلاميين في شمال الراين وستفاليا وولاية بادن فيورتمبيرغ، مشبوهين بأعمال إرهابية.
ونقل التلفزيون الوطني الألماني عن ممثل مكتب المدعي العام في دوسلدورف، أن المعتقلين كانوا يحضرون لهجمات إرهابية.
ولم تكشف النيابة الألمانية عن أي تفاصيل أخرى، أو أصول المعتقلين وماهية الهجمات الإرهابية التي يعدون لها.
كما لم تحدد النيابة الجماعات الإرهابية التي ينتمي إليها الموقوفون، وما إذا كانوا من اللاجئين، أو من المقيمين في ألمانيا.
المصدر: إنترفاكس
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