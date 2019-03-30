مقتل 5 أشخاص بانفجار في مصنع شرقي الصين
Reuters
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قتل خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار وقع في مصنع بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين مساء الجمعة.
وحسب السلطات المحلية، وقع الانفجار مساء في ورشة بأحد مصانع مدينة تشنغتشو.
#Beijing : An explosion caused by a gas leak ripped through a factory in China's Shandong Province, killing five persons and injuring three others, the second such incident in about a week. pic.twitter.com/qCV4IzwRvW— First India News Rajasthan (@1stIndiaNews) 30 марта 2019 г.
واحتجزت الشرطة صاحب المصنع، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة تسرب للغاز المسال.
المصدر: "شينخوا"
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