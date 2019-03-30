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مقتل 5 أشخاص بانفجار في مصنع شرقي الصين

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مقتل 5 أشخاص بانفجار في مصنع شرقي الصين
Reuters
أرشيف
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قتل خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار وقع في مصنع بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين مساء الجمعة.

وحسب السلطات المحلية، وقع الانفجار مساء في ورشة بأحد مصانع مدينة تشنغتشو.

واحتجزت الشرطة صاحب المصنع، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة تسرب للغاز المسال.

المصدر: "شينخوا"

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