مقتل 5 أشخاص بانفجار في مصنع شرقي الصين

قتل خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار وقع في مصنع بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين مساء الجمعة.

وحسب السلطات المحلية، وقع الانفجار مساء في ورشة بأحد مصانع مدينة تشنغتشو.

#Beijing : An explosion caused by a gas leak ripped through a factory in China's Shandong Province, killing five persons and injuring three others, the second such incident in about a week. pic.twitter.com/qCV4IzwRvW — First India News Rajasthan (@1stIndiaNews) 30 марта 2019 г.

واحتجزت الشرطة صاحب المصنع، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة تسرب للغاز المسال.

المصدر: "شينخوا"