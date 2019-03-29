ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك

هدد الرئيس الأمريكي بإغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك في حال لم توقف الأخيرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود.

وقال ترامب للصحفيين في ولاية فلوريدا، اليوم الجمعة، في معرض حديثه عن الحدود: "سنبقيها مغلقة لمدة طويلة. أنا لا ألعب اللعبات، وعلى المكسيك أن توقف ذلك".

وأشار إلى أنه قد يغلق الحدود أمام "كل التجارة" مع الجارة الجنوبية للولايات المتحدة.

وقبل ذلك هاجم ترامب الديمقراطيين عبر "تويتر" بسبب ما وصفه بـ "أضعف قوانين الهجرة في العالم". ودعا الكونغرس لتغيير التشريعات الخاصة بالهجرة.

The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

وأضاف: "في حال لم توقف المكسيك كل الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى الولايات المتحدة عبر حدودنا الجنوبية، سأغلق الحدود أو أجزاء كبيرة منها الأسبوع المقبل".

....through their country and our Southern Border. Mexico has for many years made a fortune off of the U.S., far greater than Border Costs. If Mexico doesn’t immediately stop ALL illegal immigration coming into the United States throug our Southern Border, I will be CLOSING..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

....the Border, or large sections of the Border, next week. This would be so easy for Mexico to do, but they just take our money and “talk.” Besides, we lose so much money with them, especially when you add in drug trafficking etc.), that the Border closing would be a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

يذكر أن "تعزيز أمن الحدود الجنوبية" كان من بين الأولويات المعلنة لسياسات دونارد ترامب. وقد أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ لإيجاد تمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، الذي يتحدث عنه ترامب منذ حملته الانتخابية عام 2016.

المصدر: RT، رويترز