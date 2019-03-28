إصابة حوالي 50 شخصا بتصادم قطارين شمالي إيطاليا

أفادت خدمة الإطفاء الحكومية في إيطاليا بإصابة حوالي 50 شخصا بتصادم قطارين في مقاطعة كومو شمالي البلاد.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب الحادث، هو انطلاق أحد القطارات من محطة إنفيريجو متجاوزا إشارة المرور الحمراء، ما أدى إلى وقوع تصادم مع قطار يسير على نفس السكة على الاتجاه المعاكس، بسرعة منخفضة بعد كبح مفاجئ.

COMO: Scontro frontale a bassa velocità tra due treni Trenord sulla linea Milano-Asso presso la stazione di Inverigo: 7 feriti e circa 50 contusi pic.twitter.com/StH7XOVpZV — BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) 28 марта 2019 г.

وأصيب ركاب كلا القطارين بشكل طفيف، وقدر عدد الضحايا بحوالي 50 مصابا.

وقدم رجال الإطفاء والعمال المساعدة للمصابين في المكان، كما وصلت مروحيتا إنقاذ إلى منطقة الحادث، وقد أصيب خمسة إلى سبعة أشخاص بجروح متوسطة.

المصدر: نوفوستي