 
مباشر

إصابة حوالي 50 شخصا بتصادم قطارين شمالي إيطاليا

أخبار العالم

إصابة حوالي 50 شخصا بتصادم قطارين شمالي إيطاليا
Reuters
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnb9

أفادت خدمة الإطفاء الحكومية في إيطاليا بإصابة حوالي 50 شخصا بتصادم قطارين في مقاطعة كومو شمالي البلاد.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب الحادث، هو انطلاق أحد القطارات من محطة إنفيريجو متجاوزا إشارة المرور الحمراء، ما أدى إلى وقوع تصادم مع قطار يسير على نفس السكة على الاتجاه المعاكس، بسرعة منخفضة بعد كبح مفاجئ.

وأصيب ركاب كلا القطارين بشكل طفيف، وقدر عدد الضحايا بحوالي 50 مصابا.

وقدم رجال الإطفاء والعمال المساعدة للمصابين في المكان، كما وصلت مروحيتا إنقاذ إلى منطقة الحادث، وقد أصيب خمسة إلى سبعة أشخاص بجروح متوسطة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من أبوين مختلفين.. هكذا أنجبت امرأة توأمين!