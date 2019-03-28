أردوغان.. وبائع الكعك!

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "تويتر" مقطع فيديو تمثيليا لقصة كفاحه في صباه ببيع الكعك لشراء مجموعة من الكتب.

وعلّق أردوغان على المقطع المصور بالقول إنه كان مجرد فتى يبيع الكعك في شوارع اسطنبول قبل أن يصبح رئيسا لبلاده.

İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun. #İlkKitabımpic.twitter.com/GamnLnuIqG — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) March 25, 2019

وتختصر المشاهد رحلة أردوغان في صباه حين كان يبيع الكعك، وظهرت اللقطات في هذه الحقبة بالأبيض والأسود، إلى أن تولى الرئاسة حيث ظهر في مكتبه في صور ملونة.

وتزامن نشر الرئيس التركي هذا المقطع التذكاري لكدحه في صباه، مع الاحتفال في تركيا بأسبوع المكتبات.

يذكر أن أردوغان بدأ مشواره السياسي في صفوف حزب "أستاذه" نجم الدين أربكان "الرفاه"، وتولى في التسعينات رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى، ثم أسس في مطلع الألفية الثانية حزب العدالة والتنمية الذي لا يزال في سدة الحكم منذ 2002، كما تقلّد منصب رئيس الوزراء، ويتولى منذ 2014 رئاسة البلاد.

المصدر: ترك برس