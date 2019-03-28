بوتين يصل بشكيك في زيارة دولة

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة القرغيزية بشكيك اليوم الخميس في زيارة دولة تستغرق يوما واحدا، يوقع خلالها على وثيقة جديدة حول وضع القاعدة العسكرية الروسية في البلاد.

وسيكون البروتوكول التابع للاتفاقية حول وضع وشروط تواجد القاعدة الروسية في قرغيزستان ضمن حزمة كبيرة تضم نحو ثلاثين وثيقة معدة للتوقيع، وتشمل مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والعلم والتعليم، إضافة إلى مسائل الأمن والتعاون العسكري.

وفضلا عن المحادثات الثنائية، سيشارك الرئيس الروسي مع نظيره القرغيزي سورونباي جانبيكوف في مؤتمر "آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية والتكامل" الذي يجمع ممثلي الأقاليم الروسية والقرغيزية.

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وفي وقت سابق ذكر مسؤول في الرئاسة القرغيزية أن استقبال بوتين في بشكيك سيكون بصيغة جديدة، وذلك وفقا للقانون حول مراسم الدولة الذي سيبدأ العمل به في العام الحالي، دون أن يذكر تفاصيل مراسم الاستقبال الجديدة.

وتعتبر زيارة بوتين هذه الأولى من زياراته الثلاث المقررة إلى قرغيزستان خلال العام الحالي، حيث ستجري الزيارة الثانية في 13 و14 يونيو للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والثالثة في 28 نوفمبر للمشاركة في قمة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

المصدر: وكالات