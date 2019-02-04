روسيا مستعدة لتشييد قاعدة عسكرية ثانية لها في قرغيزستان

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن استعداد روسيا لبحث تشييد قاعدة عسكرية ثانية لها في قرغيزستان.

وأضاف لافروف خلال رده على سؤال عن مدى استعداد روسيا لفتح قاعدة عسكرية ثانية في قرغيزستان: "هذه ليست مبادرتنا. لقد سمعنا لأول مرة عن ذلك، ومستعدون لنبحث مع أصدقائنا القرغيز أفكارهم في مجال الأمن".

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وأعلنت بيشكيك اليوم أن الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف، بحث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيشكيك، سير التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى قرغيزستان في مارس القادم،واجتماع اللجنة الحكومية الروسية القرغيزية.

المصدر: إنترفاكس