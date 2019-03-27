وزير الداخلية الإيطالي يمنح الجنسية للفتى المصري رامي

منح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الجنسية الإيطالية للفتى المصري رامي شحاته لدوره في إنقاذ عشرات التلاميذ الإيطاليين من الموت حرقا حين اختطفهم سائق الحافلة المدرسية.

كما كرم الوزير يوم الأربعاء بمقر الوزارة، 12 عنصرا من قوات الشرطة نظرا لدورهم البطولي في عملية الإنقاذ، بالإضافة إلى تكريمه بعض الطلاب، وفقا لصحيفة "إيل جورنالي" الإيطالية.

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وصرح وزير الداخلية الإيطالي بأنه سيتم منح الجنسية لرامي وآدم (طفل مغربي ساهم في عملية الإنقاذ) وذلك دون إشراك أشخاص آخرين، مضيفا أن "هؤلاء الأطفال يمكن أن يصبحوا إيطاليين دون أي تغيير في قانون الجنسية".

وقال سالفيني في مؤتمر صحفي: "لم أكن أريد جلبهم عن قصد للمؤتمر الصحفي، من اليوم آمل أن يعودوا إلى حياتهم.. آمل أن يتم إغلاق التناول الإعلامي.. الأولاد يريدون العودة إلى الفصل ولعب كرة القدم".

وأشار إلى أن قوات الأمن الإيطالية أثبتت أنها متميزة على مستوى عالمي.

وبعد لقائه الطلاب في وزارة الداخلية، قام سالفيني بنزهة مع الأطفال في الشوارع المركزية بالعاصمة روما وتناولوا المثلجات".

وكان الطفل المصري رامي شحاتة (13 عاما) قد تمكن من الاتصال بالشرطة الإيطالية وأبلغها بمحاولة سائق الحافلة اختطافها، مما ساعد قوات الأمن على التدخل في الوقت المناسب وإنقاذ التلاميذ وعددهم 51.

Che piacere abbracciare Nicolò, 12 anni, che durante il sequestro dello scuolabus si è offerto come ostaggio. Bravo, sei un esempio per tanti!

Felice di aver dedicato oggi un po' del mio tempo a tutti questi splendidi ragazzi, ai loro insegnanti e agli eroici Carabinieri. pic.twitter.com/9qEiKaUCd4 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 27 марта 2019 г.

رامي شحاته صبي مصري من مواليد ايطاليا والعاشق لديبالا . ساهم في انقاذ اكثر من 50 طفل آخر من خاطف احتجزه هو وزملائه في احد الحافلات. بتمكنه من الاتصال بوالده مدعيا الصلاة باللغة العربية للخاطف . والده الذي بدوره اخبر الشرطة وجائت لانقاذهم بعد ان اضرم الخاطف النار في الحافلة. pic.twitter.com/exKKwgoOzi — Curva Juventus (@CurvaJ) 25 марта 2019 г.

بعد إنقاذه لأكثر 50 طالب في حادث إحتراق حافلة المدرسة في إيطاليا وحصوله على الجنسية الإيطالية من قبل الحكومة الإيطالية كمكافئة على دوره البطولي .. بدوره قام الإتحاد الإيطالي بتقديم دعوة بالأمس للشاب المصري الإيطالي رامي شحاته ليشاهد الأزوري أمام ليشتنشتاين.!👏🇮🇹🇪🇬 pic.twitter.com/CJgjjQG7jX — 𝓙𝓞𝓗𝓝𝓘𝓝𝓘©️ (@IlMaestroJ10) 27 марта 2019 г.

المصدر: الشروق المصرية