التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، برئيس مجلس البلدات في الجولان ورئيس بلدية كاتسرين أكبر مستوطنة في المدينة المذكورة.

وقال نتنياهو خلال اللقاء: "ها هو المرسوم الذي وقع عليه الرئيس ترامب.. هاهو الاعتراف الأمريكي بسيادتنا على الجولان.. انتظرناه 50 عاما.. إنه إعلان عظيم يعزز إلى حد كبير جدا سيادتنا على الجولان".

إلتقى اليوم رئيس الوزراء نتنياهو رئيس بلدية كاتسرين, أكبر مدينة بالجولان, ورئيس مجلس البلدات في الجولان وقال:



"ها هو المرسوم الذي وقع عليه الرئيس ترامب, ها هو الاعتراف الأمريكي بسيادتنا على الجولان. إنتظرناه 50 عاما. إنه إعلان عظيم يعزز إلى حد كبير جدا سيادتنا على الجولان". pic.twitter.com/b1NDAoywY1 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 27 марта 2019 г.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية.

ولقي رفضا وانتقادات من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية والعالم العربي، بما في ذلك دول الخليج، وحتى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وخارجها.

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

وفي ديسمبر 1981 تبنى البرلمان الإسرائيلي قانونا أعلن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض هذا القرار، وكذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية احتلال الهضبة داعية إلى إعادتها لسوريا.

المصدر: وكالات + تويتر