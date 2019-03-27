غوايدو يعلن بدء الإجراءات التكتيكية الأولى لتحرير فنزويلا

حدد خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد بدعم أمريكي موعدا لما أسماه بدء الخطوات التكتيكية الأولى لتحرير فنزويلا.

وكتب غوايدو على صفحته في تويتر: "يوم 6 أبريل، ستجري التحركات التكتيكية الأولى لعملية الحرية عبر البلاد. وعلينا أن نكون في هذا اليوم مستعدين وجاهزين ومنظمين".

El 6 de abril serán las primeras acciones tácticas de la #OperaciónLibertad en todo el país. Ese día debemos estar listos, preparados y organizados, con los Comités de Ayuda y Libertad ya conformados.



¡El rescate de Venezuela está en nuestras manos!#VamosOperaciónLibertadpic.twitter.com/V20vpocV4w — Juan Guaidó (@jguaido) March 27, 2019

El sábado #30Mar convocamos a toda Venezuela a las calles a exigir el cese de la usurpación y rechazar la falta de servicios públicos.



El régimen quiere que nos acostumbremos a la tragedia, pero aquí hay un pueblo dispuesto a hacer valer sus derechos. #VamosOperaciónLibertadpic.twitter.com/7wluRanWVH — Juan Guaidó (@jguaido) March 27, 2019

وحث السياسي المعارض الذي نصب نفسه سابقا رئيسا مؤقتا للبلاد المواطنين على تشكيل لجان معنية بتعبئة المحتجين في البلاد، مضيفا أن "رجال الشرطة والعسكريين مدعوون لتنظيم حماية المواطنين من المجموعات المسلحة".

وأضاف غوايدو: "سنتحدث مع المجتمع الدولي حول كل نشاطات التعاون.... وليكن واضحا: أن كل الخيارات للخروج من هذه التراجيديا التي نعيشها تكمن ببقائنا في الشوارع".

وتفاقمت الأزمة في فنزويلا بعد أن نصب غوايدو نفسه، يوم 23 يناير، "رئيسا مؤقتا" للدولة. وأعلنت الولايات المتحدة ودول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك)، ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من البلدان الأوروبية اعترافها بغوايدو قائما بأعمال رئيس فنزويلا حتى إجراء انتخابات "حرة" في البلاد.

ووصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، هذه الأحداث بالمحاولة الانقلابية، معلنا قطع علاقات بلاده مع الولايات المتحدة. وأكدت دول عدة، من بينها روسيا والصين وتركيا وسوريا وإيران، دعمها لمادورو باعتباره رئيسا شرعيا لفنزويلا.

المصدر: RT + وكالات