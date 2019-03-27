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مادورو: نأخذ تهديدات واشنطن بالتدخل العسكري على محمل الجد

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مادورو: نأخذ تهديدات واشنطن بالتدخل العسكري على محمل الجد
Reuters HANDOUT
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أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداد فنزويلا للتصدي للهجمات الخارجية وحماية سلامة أراضي البلاد، مشيرا إلى أنه يجب أخذ التهديدات الأمريكية بالتدخل العسكري على محمل الجد.

وقال مادورو في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "عندما تهدد إمبراطورية الولايات المتحدة عسكريا أي بلد، يجب أخذها على محمل الجد، ولذلك فإننا مستعدون سوية مع الشعب والقوات المسلحة البوليفارية للتصدي للهجمات والدفاع عن سلامة أراضي الوطن".

وأضاف مادورو أن "فنزويلا لن تركع!".

من جانبه، رد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا على انتقادات بعض الدول للتعاون العسكري بين فنزويلا وروسيا.

وكتب في حسابه على "تويتر": "نتفاجأ بنفاق الحكومات في المنطقة، التي تستضيف على أراضيها قواعد عسكرية وعسكريين أمريكيين... وهي تتجرأ على إبداء المعارضة للتعاون العسكري التقني بين فنزويلا وروسيا الذي يستمر منذ عام 2001".

واعتبر الوزير مثل هذه الانتقادات غير أخلاقية.

وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت وجود العسكريين الروس على أراضي فنزويلا، الذين أكدت موسكو أن وجودهم في فنزويلا مبني على اتفاقية التعاون العسكري التقني بين البلدين.

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كما أعلنت منظمة الدول الأمريكية في بيان لها، اليوم الأربعاء عن "رفضها" لوجود الكوادر العسكرية الروسية على أراضي فنزويلا "دون موافقة البرلمان الفنزويلي".

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أكثر من مرة أن "كل الخيارات لا تزال على الطاولة" فيما يتعلق بفنزويلا، بما في ذلك التدخل العسكري.

المصدر: RT

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