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بومبيو يحدد تكلفة إعمار فنزويلا

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بومبيو يحدد تكلفة إعمار فنزويلا
Reuters Carlos Eduardo Ramirez
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إعمار فنزويلا سيتطلب ما بين 6 مليارات و12 مليار دولار.

وقال بومبيو في كلمة أمام مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء: "اطلعت على تقديرات تتراوح بين 6 و12 مليارا".

وأضاف أن إعادة إعمار الاقتصاد الفنزويلي قد تستغرق نحو سنتين.

وأكد بومبيو كذلك أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دون أن يوضح ما هي العقوبات.

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وتجدر الإشارة إلى أن فنزويلا منذ عدة سنوات تعيش أزمة اقتصادية حادة، حيث وصلت نسبة التضخم إلى مستويات قياسية، وتعاني البلاد من النقص في المواد الاستهلاكية والأغذية والأدوية.

كما فرضت الولايات المتحدة منذ عام 2015 عدة مجموعات من العقوبات الاقتصادية على كبار المسؤولين الفنزويليين والشركات الحكومية، بما فيها شركة النفط الحكومية PDVSA.

المصدر: نوفوستي

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