 
مباشر

ترامب: الإعلام عدو الشعب

أخبار العالم

ترامب: الإعلام عدو الشعب
Reuters
الرئيبس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmyh

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام بأنها "عدو الشعب" و"حزب المعارضة الحقيقي".

واتهم ترامب الصحافيين بالتحيز في تغطيتهم لحيثيات التحقيق.

وقال ترامب عبر تغريدة على موقع "تويتر" إن وسائل الإعلام الرئيسية تواجه انتقادات وازدراء من كل أنحاء العالم لأنها فاسدة وزائفة.. فعلى مدى عامين، دفعوا قدما للتضليل بشأن التعاون مع روسيا في وقت كانوا يدركون دائما بعدم وجود أي تعاون".

وأضاف "هم في الحقيقة عدو الشعب وحزب المعارضة الحقيقي".

وأفاد الملخص، الذي قدمه وزير العدل وليام بار عن التقرير النهائي للمحقق مولر، بأن حملة ترامب لم تتواطأ مع روسيا في انتخابات 2016.

وتعد النتيجة التي خلص إليها مولر ضربة قاصمة للديمقراطيين الذين كانوا يأملون في أن يدعم تقرير مولر سلسلة التحقيقات التي يريدون إجراءها في تعاملات ترامب.

المصدر: وكالات + تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل تسلمت الجزائر قادة في داعش ضمن 29 عنصرا تم ترحيلهم على متن طائرة أمريكية؟