ترامب: الإعلام عدو الشعب

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام بأنها "عدو الشعب" و"حزب المعارضة الحقيقي".

واتهم ترامب الصحافيين بالتحيز في تغطيتهم لحيثيات التحقيق.

وقال ترامب عبر تغريدة على موقع "تويتر" إن وسائل الإعلام الرئيسية تواجه انتقادات وازدراء من كل أنحاء العالم لأنها فاسدة وزائفة.. فعلى مدى عامين، دفعوا قدما للتضليل بشأن التعاون مع روسيا في وقت كانوا يدركون دائما بعدم وجود أي تعاون".

وأضاف "هم في الحقيقة عدو الشعب وحزب المعارضة الحقيقي".

The Mainstream Media is under fire and being scorned all over the World as being corrupt and FAKE. For two years they pushed the Russian Collusion Delusion when they always knew there was No Collusion. They truly are the Enemy of the People and the Real Opposition Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 марта 2019 г.

وأفاد الملخص، الذي قدمه وزير العدل وليام بار عن التقرير النهائي للمحقق مولر، بأن حملة ترامب لم تتواطأ مع روسيا في انتخابات 2016.

وتعد النتيجة التي خلص إليها مولر ضربة قاصمة للديمقراطيين الذين كانوا يأملون في أن يدعم تقرير مولر سلسلة التحقيقات التي يريدون إجراءها في تعاملات ترامب.

المصدر: وكالات + تويتر