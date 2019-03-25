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كوربين: موقف ماي بشأن بريكست يربك البلاد

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كوربين: موقف ماي بشأن بريكست يربك البلاد
Reuters Reuters TV
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين
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اتهم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين حكومة تيريزا ماي بأن موقفها بشأن "بريكست" تسبب بحالة من "الإرباك الوطني" في المملكة المتحدة.

وقال كوربين أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الاثنين، إن "موقف الحكومة بشأن "بريكست" أدى الآن إلى إرباك وطني".

وأضاف: "على الرغم من أن هذا المجلس أعرب عن إرادته بوضوح، فنحن لا نزال أمام كارثة "بريكست" من دون اتفاق".

وجدير بالذكر أن البرلمان البريطاني قد رفض في يناير الماضي الاتفاق بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي على شروط "بريكست" ومستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل، وبعد ذلك رفض صيغته المعدلة في مارس الجاري.

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بالإضافة إلى ذلك صوت البرلمان ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

واضطرت الحكومة البريطانية لتأجيل موعد الانسحاب من الاتحاد، الذي كان مقررا في الـ 29 من الشهر الجاري. ووافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على تأجيل "بريكست" إلى 22 مايو في حال موافقة البرلمان البريطاني على الصفقة، أو إلى 12 أبريل في حال عدم مصادقة البرلمان عليها.

المصدر: رويترز

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