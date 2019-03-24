تقيم نيوزيلندا في 29 مارس الجاري مراسم لإحياء ذكرى ضحايا العمل الإرهابي الذي نفذه عنصري أسترالي في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش الساحلية.

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وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان اليوم الأحد أن "مراسم الذكرى الوطنية ستكون مناسبة لجميع سكان منطقة كرايست تشيرتش والنيوزيلنديين وسكان العالم بأسره، للتجمع والوقوف صفا واحدا تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي".

وتابعت: "خلال الأسبوع الذي مضى منذ الهجوم الإرهابي غير المسبوق، سرت في نيوزيلندا موجة من الألم والمحبة. هذه المراسم ستكون مناسبة جديدة لإظهار تعاطف النيوزيلنديين وتنوعهم وانفتاحهم، والقول إننا نحمي هذه القيم".

وستقام المراسم في كرايست تشيرتش، كبرى مدن الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، حيث ارتكب المهاجم المؤيد لنظرية تفوق العرق الأبيض مجزرة في 15 مارس في مسجدين خلال صلاة الجمعة، راح ضحيتها 50 شخصا.

وسيجري حفل الذكرى في منتزه هاغلي القريب من مسجد النور، أول المسجدين المستهدفين.

وأثارت المجزرة صدمة في هذا البلد المعروف بهدوئه وحفاوته، وما زاد من وطأة الاعتداء أن المهاجم صوره وبثه بشكل مباشر على الإنترنت.

المصدر: أ ف ب