أردوغان ينضم لحملة "مرحبا أخي" تكريما لذكرى ضحايا "مذبحة المسجدين"

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن دعمه لحملة "مرحبا أخي"، التي تم تدشينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع ذوي ضحايا "مذبحة المسجدين" في نيوزيلندا.

ونشر أردوغان على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" مقطع فيديو عن الحملة تحدث عن الأفغاني، داود نبي، الذي استقبل منفذ الهجوم الدموي بعبارة "مرحبا أخي" فكان أول ضحاياه.

وأرفق أردوغان الفيديو بهاشتاغ الحملة "#HelloBrother" ، وبترجمة العبارة إلى اللغة التركية "Selam kardeşim".

كما شارك أردوغان عدة مقاطع فيديو عن الحملة نشرها تلفزيون "TRT World" التركي الرسمي الناطق بالإنجليزية، ونواد تركية لكرة القدم منها اسطنبول باشاك شهير، وبشيكطاش، وفنرباهجه، وغلطة سراي، وتشاي كور ريزه سبور، وطرابزون سبور.

وعبارة "مرحبا أخي" هي الجملة التي استقبل بها أول ضحايا المذبحة في مسجد النور بمدينة كرايست تشيرتش قاتله لدى دخوله المسجد ظنا منه أنه غريب عن المنطقة قادم للصلاة.

وظهر داود نبي في الفيديو الذي بثه القاتل لحظة الهجوم، وهو يستقبل المهاجم قائلا "مرحبا أخي" ليرد عليه الإرهابي بوابل من الرصاص أرداه قتيلا.

وخلال الأيام الماضية انتشر الوسم "#HelloBrother" ("مرحبا أخي") على نطاق عالمي وتصدر قائمة الترند على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

واستهدف الهجوم الدموي مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا يوم 15 مارس ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة 50 آخرين.

وتمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو المواطن الأسترالي، بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت الماضي حيث وجهت إليه اتهامات بـ"القتل العمد".

المصدر: الأناضول + وكالات