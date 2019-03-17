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قتلى ومفقودون بانزلاق أرضي شمالي الصين

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قتلى ومفقودون بانزلاق أرضي شمالي الصين
Globallookpress TPG
آثار انزلاق أرضي في الصين (أرشيف)
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أفادت السلطات المحلية اليوم الأحد بأن 10 أشخاص لقوا حتفهم وفقد 10 آخرون جراء انهيار منازل بسبب انزلاق أرضي وقع مساء الجمعة في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وحسب السلطات، فإنه حتى صباح اليوم الأحد تم انتشال 16 شخصا من تحت الأنقاض ونقلوا إلى المستشفى، لكن ثلاثة منهم توفوا متأثرين بجروحهم، في حين تم العثور على سبعة آخرين لقوا مصرعهم في موقع الحادث.

وأشارت الحكومة المحلية إلى أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن المفقودين بمساعدة كلاب مدربة ومعدات إنقاذ.

المصدر: شينخوا

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