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أنقرة: الاعتداء على المساجد إرهاب صرف

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أنقرة: الاعتداء على المساجد إرهاب صرف
Filippo MONTEFORTE / AFP
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ندد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي خلال لقائه وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز بالاعتداء على مسجدي نيوزيلندا، معتبرا إياه عملا إرهابيا صرفا.

ووصل أقطاي اليوم الأحد وزير خارجية بلاده مولود جاويش أوغلو إلى نيوزيلندا للوقوف على آثار الاعتداء، ومن المتوقع أن يزور المسجدين غدا الاثنين.

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أردوغان يقرر إرسال نائبه ووزير الخارجية على رأس وفد إلى نيوزلندا إثر الهجوم الإرهابي

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قرر في أعقاب المذبحة في كرايست تشيرش إرسال وفد يضم نائبه ووزير خارجيته إلى نيوزيلندا، للعمل على تقييم الوضع مع المسؤولين هناك، ووضع خريطة طريق للتعامل معه.

جدير بالذكر أن مدينة كرايست تشيرش قد شهدت هجوما إرهابيا بإطلاق نار على مسجدين أودى بحياة 50 شخصا.

وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش اعتقال شخص واحد فقط على ذمة التحقيق، وتم توجيه تهمة القتل للمواطن الأسترالي برينتون تارانت الموقوف حتى الـ5 من أبريل، المتهم الرئيس في القضية.

المصدر: وكالات

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