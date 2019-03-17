أنقرة: الاعتداء على المساجد إرهاب صرف

ندد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي خلال لقائه وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز بالاعتداء على مسجدي نيوزيلندا، معتبرا إياه عملا إرهابيا صرفا.

ووصل أقطاي اليوم الأحد وزير خارجية بلاده مولود جاويش أوغلو إلى نيوزيلندا للوقوف على آثار الاعتداء، ومن المتوقع أن يزور المسجدين غدا الاثنين.

#عاجل | نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ووزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز يؤكدان في اجتماع لهما أن الاعتداء على المساجد عمل إرهابي صارخ — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 17 марта 2019 г.

نائب أردوغان ووزير الخارجية يصلان #نيوزيلندا لمتابعة ملابسات المذبحةhttps://t.co/S1UvRZhBty

من المنتظر أن يزور نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو الاثنين مكان وقوع الهجومين الإرهابيين#تركياpic.twitter.com/Zg5mEr59FF — Akhbar Turkiya (@AkhbarTurkiya) ١٧ مارس ٢٠١٩

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قرر في أعقاب المذبحة في كرايست تشيرش إرسال وفد يضم نائبه ووزير خارجيته إلى نيوزيلندا، للعمل على تقييم الوضع مع المسؤولين هناك، ووضع خريطة طريق للتعامل معه.

جدير بالذكر أن مدينة كرايست تشيرش قد شهدت هجوما إرهابيا بإطلاق نار على مسجدين أودى بحياة 50 شخصا.

وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش اعتقال شخص واحد فقط على ذمة التحقيق، وتم توجيه تهمة القتل للمواطن الأسترالي برينتون تارانت الموقوف حتى الـ5 من أبريل، المتهم الرئيس في القضية.

المصدر: وكالات