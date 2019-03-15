أردوغان يقرر إرسال نائبه ووزير الخارجية على رأس وفد إلى نيوزلندا إثر الهجوم الإرهابي

أفادت الرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر إرسال نائبه ووزير خارجية بلاده على رأس وفد إلى نيوزيلندا، إثر الهجوم الإرهابي على المسجدين هناك.

وأجرى أردوغان مكالمة هاتفية مع الحاكمة العامة لنيوزيلندا باتسي ريدي، لمناقشة الهجوم الإرهابي.

وفي وقت سابق من اليوم، أدان الرئيس التركي بشدة الهجوم الإرهابي على مسجدين مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة، الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.

وكتب أردوغان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، "أدين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد النور في نيوزيلندا، وعلى المسلمين الذين كانوا يؤدون عبادتهم هناك، ولعنة الله على الفاعلين".

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات