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قتلى بتفجير سكة قطار في باكستان

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قتلى بتفجير سكة قطار في باكستان
صورة ارشيفية لخروج قطار عن السكة
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قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في باكستان، جراء انحراف قطار عن سكته إثر تفجير عبوة ناسفة زرعت على مساره.

وذكرت قناة "دنيا نيوز" التلفزيونية المحلية، أن الحادث أسفر عن خروج 5 مقطورات عن السكة وانقلابها.

وقالت القناة، إن القطار كان متوجها في رحلة إلى مدينة كويتا في جنوب غرب باكستان وأن التفجير وقع قرب دائرة ناصر آباد.

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المصدر: نوفوستي

 

 

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