قتلى بتفجير سكة قطار في باكستان

قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في باكستان، جراء انحراف قطار عن سكته إثر تفجير عبوة ناسفة زرعت على مساره.

وذكرت قناة "دنيا نيوز" التلفزيونية المحلية، أن الحادث أسفر عن خروج 5 مقطورات عن السكة وانقلابها.

Nasirabad: Jaffar Express struck by explosion, at least two killed https://t.co/g9nidGLv6Mpic.twitter.com/CCO8Eqsqqh — Dunya News (@DunyaNews) 17 марта 2019 г.

وقالت القناة، إن القطار كان متوجها في رحلة إلى مدينة كويتا في جنوب غرب باكستان وأن التفجير وقع قرب دائرة ناصر آباد.

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المصدر: نوفوستي